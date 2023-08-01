Индивидуальные решения
Разработка проектов для сокращения расхода воды.
Полный комплекс услуг по расчету, поставке и пусконаладочным работам оборудования.
Автоматические душевые
Водосберегающие душевые для общественных мест
Бесконтактные. Порционно-нажимные. Сенсорные.
Комфортное сокращение расхода воды от 30%
Автоматические смесители
Комфорт и гигиена заключенные в одном устройстве.
Бесконтактные смесители и краны.
Экономия воды от 30%
9 лет
успешны на рынке
26
специалистов
10 394
товарных позиций
Технологии сохраняющие ресурсы планеты
Энергосбережение и сокращение расхода воды – основное направление деятельности Группы Компаний «Экон УрФО». Несколько тысяч успешно реализованных проектов в России и других странах, позволяют с уверенностью говорить о высокой квалификации специалистов и использовании в работе исключительно проверенного оборудования.
Представительства компании открыты в Москве, Казани и Екатеринбурге.
Интернет-магазин автоматической водосберегающей сантехники реализует в шоурумах и офисах:
- - автоматические смесители для раковины;
- - автоматические водосберегающие душевые;
- - водосберегающие душевые лейки и насадки;
- - смывные устройства в санузел;
- - комплексные решения для сокращения расхода воды;
- - аксессуары и качественные комплектующие.
Компания производит водосберегающие душевые и другую сантехнику под собственной торговой маркой «SAWY». Высокое качество, современный дизайн и доступные цены – отличительные черты продукции.
Сокращение расхода воды – актуальная проблема как для крупных объектов, так и для частных пользователей в быту.
Комплектация объектов. Используемое оборудование
В расчете проекта специалисты учитывают все нюансы и особенности функционирования объекта, минимизируют расходы на обслуживание и ремонт оборудования. Сушилки для рук, портативные фены для волос и дозаторы для мыла и пены – простейшие решения, которые ведут к солидной экономии природных ресурсов и средств заказчика.
Интернет-магазин предлагает приобрести продукцию для общественных санузлов, пляжных душевых, ванных комнат отелей и респектабельных гостиниц, туалетов и оборудование для МГН:
- - душевые стойки;
- - унитазы;
- - писсуары;
- - сифоны и обвязку;
- - турникеты и системы камер;
- - диспенсеры различных типов;
- - зеркала общественные.
Предлагаемые нами антивандальные решения для санузлов продлят срок службы оборудования, сэкономив бюджет организаций.
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Вы можете оставить заявку на расчет стоимости интересующего вас оборудования
Нажимая кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Политикой обработки персональных данных и Пользовательским соглашением.