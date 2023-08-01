Технологии сохраняющие ресурсы планеты

Энергосбережение и сокращение расхода воды – основное направление деятельности Группы Компаний «Экон УрФО». Несколько тысяч успешно реализованных проектов в России и других странах, позволяют с уверенностью говорить о высокой квалификации специалистов и использовании в работе исключительно проверенного оборудования.

Представительства компании открыты в Москве, Казани и Екатеринбурге.

Интернет-магазин автоматической водосберегающей сантехники реализует в шоурумах и офисах:

- автоматические смесители для раковины;

- автоматические водосберегающие душевые;

- водосберегающие душевые лейки и насадки;

- смывные устройства в санузел;

- комплексные решения для сокращения расхода воды;

- аксессуары и качественные комплектующие.

Компания производит водосберегающие душевые и другую сантехнику под собственной торговой маркой «SAWY». Высокое качество, современный дизайн и доступные цены – отличительные черты продукции.

Сокращение расхода воды – актуальная проблема как для крупных объектов, так и для частных пользователей в быту.

Комплектация объектов. Используемое оборудование

В расчете проекта специалисты учитывают все нюансы и особенности функционирования объекта, минимизируют расходы на обслуживание и ремонт оборудования. Сушилки для рук, портативные фены для волос и дозаторы для мыла и пены – простейшие решения, которые ведут к солидной экономии природных ресурсов и средств заказчика.

Интернет-магазин предлагает приобрести продукцию для общественных санузлов, пляжных душевых, ванных комнат отелей и респектабельных гостиниц, туалетов и оборудование для МГН:

- душевые стойки;

- унитазы;

- писсуары;

- сифоны и обвязку;

- турникеты и системы камер;

- диспенсеры различных типов;

- зеркала общественные.

Предлагаемые нами антивандальные решения для санузлов продлят срок службы оборудования, сэкономив бюджет организаций.