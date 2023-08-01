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8 (800) 301-17-50office@urfoecon.ru Заявка на расчет Контакты
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Индивидуальные решения

Разработка проектов для сокращения расхода воды.
Полный комплекс услуг по расчету, поставке и пусконаладочным работам оборудования.

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Автоматические душевые

Водосберегающие душевые для общественных мест
Бесконтактные. Порционно-нажимные. Сенсорные.
Комфортное сокращение расхода воды от 30%

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Автоматические смесители

Комфорт и гигиена заключенные в одном устройстве.
Бесконтактные смесители и краны.
Экономия воды от 30%

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Водосберегающая сантехника

Теперь не нужно беспокоиться о выключении крана, система перекроет воду автоматически

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Комплектация объектов сантехникой

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Антивандальная сантехника

Практичное решение для общественных мест

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Наше производство

Разрабатываем, выпускаем, сопровождаем проекты. Сделано в России.

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Видео о Группе Компаний ЭКОН УРФО

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Видео о преимуществах автоматической сантехники

9 лет

успешны на рынке

26

специалистов

10 394

товарных позиций

Технологии сохраняющие ресурсы планеты

Энергосбережение и сокращение расхода воды – основное направление деятельности Группы Компаний «Экон УрФО». Несколько тысяч успешно реализованных проектов в России и других странах, позволяют с уверенностью говорить о высокой квалификации специалистов и использовании в работе исключительно проверенного оборудования.

Представительства компании открыты в Москве, Казани и Екатеринбурге.

Интернет-магазин автоматической водосберегающей сантехники реализует в шоурумах и офисах:

  • - автоматические смесители для раковины;
  • - автоматические водосберегающие душевые;
  • - водосберегающие душевые лейки и насадки;
  • - смывные устройства в санузел;
  • - комплексные решения для сокращения расхода воды;
  • - аксессуары и качественные комплектующие.

Компания производит водосберегающие душевые и другую сантехнику под собственной торговой маркой «SAWY». Высокое качество, современный дизайн и доступные цены – отличительные черты продукции.

Сокращение расхода воды – актуальная проблема как для крупных объектов, так и для частных пользователей в быту.

Комплектация объектов. Используемое оборудование

В расчете проекта специалисты учитывают все нюансы и особенности функционирования объекта, минимизируют расходы на обслуживание и ремонт оборудования. Сушилки для рук, портативные фены для волос и дозаторы для мыла и пены – простейшие решения, которые ведут к солидной экономии природных ресурсов и средств заказчика.

Интернет-магазин предлагает приобрести продукцию для общественных санузлов, пляжных душевых, ванных комнат отелей и респектабельных гостиниц, туалетов и оборудование для МГН:

  • - душевые стойки;
  • - унитазы;
  • - писсуары;
  • - сифоны и обвязку;
  • - турникеты и системы камер;
  • - диспенсеры различных типов;
  • - зеркала общественные.

Предлагаемые нами антивандальные решения для санузлов продлят срок службы оборудования, сэкономив бюджет организаций.

Наши объекты

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Медицинские центры
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Рестораны и кафе
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Аэропорты и вокзалы
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Стадионы и арены
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Аквапарки и ФОК

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Видео о Группе Компаний ЭКОН УРФО
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Преимущества автоматической сантехники
hqdefault.jpg
Преимущества автоматической сантехники
hqdefault.jpg
Преимущества автоматической сантехники
hqdefault.jpg
Преимущества автоматической сантехники
hqdefault.jpg
Преимущества автоматической сантехники
hqdefault.jpg
Преимущества автоматической сантехники
Преимущества автоматической сантехники
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